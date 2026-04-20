Prima dell’alba è il titolo di una trilogia cinematografica considerata di culto, anche se non tutti la conoscono. La serie comprende tre film che seguono le vicende di due personaggi principali e le loro conversazioni durante le notti passate insieme. Sebbene abbia ottenuto riconoscimenti tra appassionati e critica, la trilogia non ha raggiunto una vasta audience di massa.

Nonostante la Before trilogy sia una trilogia cult, non è comunque conosciuta dal grandissimo pubblico. Sedersi nella buia sala cinematografica e vivere questa pellicola è forse la quint’essenza dell’esperienza cinematografica stessa. Before Sunrise è una finestra su un mondo possibile, e cos’è il cinema se non uno sguardo al di là dei limiti della realtà? Accompagnare Jesse e Celine tra le strade di Vienna significa sbirciare in un momento della loro vita (una vita frutto di finzione). Ma quella passeggiata, per i personaggi stessi, è un assaggio di un possibile futuro. La storia è di quelle semplici. Pochi preamboli, come sempre nel cinema di Linklater.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Prima dell’Alba – Il cinema che realizza possibilità

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