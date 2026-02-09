Sky Cinema porta in prima TV Tre Ciotole con Alba Rohrwacher ed Elio Germano

Sky Cinema porta in prima TV il film “Tre Ciotole” con Alba Rohrwacher ed Elio Germano. La pellicola, diretta da Isabel Coixet, sarà trasmessa lunedì 9 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand. È la prima volta che il pubblico italiano potrà vedere questa produzione, che ha già ricevuto molti consensi.

Tre Ciotole debutta in prima TV su Sky Cinema Uno e NOW con la regia di Isabel Coixet e un cast guidato da Alba Rohrwacher ed Elio Germano Sky Cinema in prima TV esclusiva TRE CIOTOLE, l’acclamato film di Isabel Coixet, in arrivo lunedì 9 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Il film, presentato in anteprima mondiale alla 50esima edizione del. su Digital-News.it Tre Ciotole debutta in prima TV su Sky Cinema Uno e NOW con la regia di Isabel Coixet e un cast guidato da Alba Rohrwacher ed Elio Germano. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky Cinema porta in prima TV Tre Ciotole con Alba Rohrwacher ed Elio Germano Approfondimenti su Tre Ciotole Alba Rohrwacher presenta “Tre ciotole”: un cinema poetico sulle relazioni e l’introspezione. Alba Rohrwacher ha presentato il suo nuovo film, “Tre ciotole”, al pubblico. Guida TV Sky Cinema e NOW: Tre Ciotole, Lunedi 9 Febbraio 2026 Questa sera su Sky Cinema Uno HD e NOW va in onda “Tre Ciotole”, il nuovo film di Isabel Coixet tratto da Michela Murgia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Tre Ciotole Argomenti discussi: Wider than the sky: il doc che porta l’AI in classe e al cinema; 21 film da vedere in streaming a febbraio, da Dracula a The Bluff. FOTO; I film in onda in TV stasera, lunedì 2 febbraio 2026: Al Pacino e il suo capolavoro (con la famosa scena del letto); 21 film da vedere in streaming a febbraio, dal ritorno di Dracula a The Bluff. Sky Cinema Uno e NOW, Una pallottola spuntata debutta in prima TV con Liam NeesonUna pallottola spuntata in prima TV con Liam Neeson nei panni di Frank Drebin Jr., tra reboot, gag slapstick e ironia anni Novanta Sky Cinema presenta in ... digital-news.it Sky Cinema porta in prima TV Un Film Minecraft: il live-action arriva il 29 dicembreCome apprendiamo da Cinefilos.it Sky Cinema presenta in prima TV Un Film Minecraft, l’attesissimo adattamento live-action ispirato al videogioco più giocato al mondo. Il film andrà in onda domenica 29 ... corrieredellosport.it Guida TV Sky Cinema e NOW: Così è la vita, Domenica 8 Febbraio 2026 Sky Cinema Uno e NOW propongono Così è la vita alle 21.15 con Aldo, Giovanni e Giacomo tra comicità surreale, malinconia leggera e dialoghi diventati cult. Su Sky Cinema Uno HD e facebook Guida TV Sky Cinema e NOW: Così è la vita, Domenica 8 Febbraio 2026 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.