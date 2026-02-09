Sky Cinema porta in prima TV Tre Ciotole con Alba Rohrwacher ed Elio Germano

Sky Cinema porta in prima TV il film “Tre Ciotole” con Alba Rohrwacher ed Elio Germano. La pellicola, diretta da Isabel Coixet, sarà trasmessa lunedì 9 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand. È la prima volta che il pubblico italiano potrà vedere questa produzione, che ha già ricevuto molti consensi.

Tre Ciotole debutta in prima TV su Sky Cinema Uno e NOW con la regia di Isabel Coixet e un cast guidato da Alba Rohrwacher ed Elio Germano. Il film, presentato in anteprima mondiale alla 50esima edizione del.

Alba Rohrwacher presenta “Tre ciotole”: un cinema poetico sulle relazioni e l’introspezione.

Alba Rohrwacher ha presentato il suo nuovo film, “Tre ciotole”, al pubblico.

Guida TV Sky Cinema e NOW: Tre Ciotole, Lunedi 9 Febbraio 2026

Questa sera su Sky Cinema Uno HD e NOW va in onda “Tre Ciotole”, il nuovo film di Isabel Coixet tratto da Michela Murgia.

