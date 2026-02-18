Giovane investito poco prima dell' alba soccorsi in azione

Un giovane è stato investito questa mattina a Costa Masnaga, poco prima dell’alba, a causa di un tamponamento avvenuto in via Cadorna. La vettura coinvolta ha urtato il ragazzo che stava attraversando la strada a piedi, causando lievi ferite. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno prestato assistenza al ragazzo e ricostruito la dinamica dell’incidente.

Incidente con un giovane investito a Costa Masnaga. E' successo questa mattina, mercoledì 18 febbraio, poco prima dell'alba, in via Cadorna. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. Stando alle prime informazioni a disposizione, erano da poco trascorse le 6.30 quando un giovane di 23 anni è stato travolto da un veicolo. L'allarme è scattato in codice giallo, media gravità. La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto un'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini, allertando inoltre i carabinieri della Compagnia di Merate.🔗 Leggi su Leccotoday.it Incidente con una donna investita poco prima dell'alba, soccorsi all'operaPoco prima dell’alba, una donna è stata investita a Valmadrera. Leggi anche: Ciclista investito a Lomagna, soccorsi in azione Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ragazzino investito mentre va a scuola, l'automobilista si allontana; Investe un bimbo sulle strisce, lo accompagna a scuola e riparte. L'appello: Chi ha visto parli; ? Monopattino travolto da un camion: tanta paura per un ragazzo - BresciaToday; Dramma sul lavoro in Salento, 22enne muore nell'azienda di famiglia a Casamassella. A Palazzago lutto cittadino per il giovane ciclista investito ieri facebook