Prima categoria Sorridono Pietà E Casale Fattoria

Si è concluso ieri il ventottesimo turno del campionato di Prima Categoria, con le squadre di Prato e provincia che si preparano alla fase finale. Le partite disputate hanno portato a risultati che influiranno sulle prossime sfide, mentre le formazioni coinvolte si avviano verso gli ultimi centottanta minuti di questa stagione. Le squadre coinvolte hanno concluso gli incontri con risultati diversi, pronti a scendere in campo di nuovo per le ultime sfide.

Ventottesimo turno per il campionato di Prima Categoria, andato in archivio ieri pomeriggio. E per le compagini di Prato e provincia è tempo di tirare le somme, in vista degli ultimi centottanta minuti. Pollice alzato per la Pietà, che trascinata da Baroncelli e Rosi ha espugnato il campo del Bellaria Cappuccini a Pontedera. La banda Trupia, da neopromossa, è ormai certa del terzo posto in classifica, a prescindere da quello che sarà l’esito delle ultime due gare stagionali. Un piazzamento utile anche per porre le basi con un occhio alle prossime stagioni, provando ad alzare l’asticella della ambizioni. Bene anche il Prato Nord, ormai da un po’ salvo a tutti gli effetti: Lunardi, Iozzolino e Calamai hanno certificato il 3-0 nella tana dello Staffoli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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