Casale Fattoria un pareggio in volata con Baldi

Casale Fattoria ha ottenuto un pareggio all’ultimo respiro contro Baldi, grazie a un gol nei minuti finali. La partita si è sbloccata quando Baldi ha perso un attaccante per espulsione, lasciando i rivali in inferiorità numerica. Nonostante questa chance, i padroni di casa non sono riusciti a conquistare la vittoria e hanno trovato il pareggio nel recupero. La gara si è decisa nel finale, con entrambe le squadre che hanno combattuto fino all’ultimo secondo. La partita si è conclusa con un risultato insperato per entrambe le parti.

DILETTANTI Un pareggio arrivato a pochi minuti dalla fine, in superiorità numerica a seguito dell'espulsione di uno degli attaccanti rivali. Si è concluso così il recupero del ventesimo turno di campionato di Prima Categoria per il Casale Fattoria, con l'1-1 maturato contro la Montagna Pistoiese tra le mura amiche nel match giocato mercoledì scorso che cambia poco (per il momento) ai fini della classifica. Era uno scontro diretto per la salvezza a tutti gli effetti, considerando che tra le due formazioni (entrambe in zona playout) c'è solo un punto di differenza. Gli uomini di mister Bellini erano andati in svantaggio a causa del gol subìto nei primi minuti del secondo tempo, prima dello scontro di gioco tra il portiere Alessandro Bacci (che vanta una manciata di presenze in Serie B nel 201819, con l'Ascoli) e l'attaccante dei rivali pistoiesi Barry Towne.