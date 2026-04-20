Prezzo dei carburanti benzina a 1.768 diesel a 2.114 La provincia più cara è Bolzano

Oggi i prezzi dei carburanti in Italia si attestano a 1,768 euro per la benzina e 2,114 euro per il diesel. La provincia più costosa è Bolzano, dove i prezzi sono più elevati rispetto ad altre aree del Paese. Come ogni mattina, a partire dalle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti quotidiani sui costi dei carburanti nelle diverse regioni italiane.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.768 per la benzina, 2.114 per il diesel, 0.808 per il gpl, 1.596 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 20 aprile 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.108 Benzina SELF 1.766 GPL SERVITO 0.794 Metano SERVITO 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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