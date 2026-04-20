Previsioni meteo per Avellino – 21 aprile 2026

Il 21 aprile 2026, il meteo ad Avellino prevede una giornata con cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi. Durante le ore serali, si potrebbero formare alcuni addensamenti, ma non sono attese precipitazioni. La temperatura massima si aggira intorno ai valori tipici di metà aprile, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. La giornata si svolge quindi all'insegna di condizioni atmosferiche stabili e senza particolari eventi meteorologici.

Ad Avellino, il 21 aprile 2026, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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