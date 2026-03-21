Previsioni meteo per Avellino – 21 marzo 2026

Il 21 marzo 2026 ad Avellino il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, con alcune brevi fasi di variabilità durante le ore centrali della giornata. La giornata si svolgerà senza particolari precipitazioni e le temperature si manterranno stabili. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da un clima generalmente sereno, con qualche passaggio nuvoloso che interesserà il centro della giornata.

Ad Avellino il 21 marzo 2026 i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, con qualche fase di variabilità nelle ore centrali della giornata. Non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 11°C, mentre la minima sarà di 4°C.Lo zero termico si attesterà a 1400 metri.I venti soffieranno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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