Previsioni meteo per Avellino – 21 febbraio 2026

Il cielo di Avellino si apre al sole, ma al mattino alcune nuvole leggere copriranno parte dell’orizzonte. La causa di questa condizione è un fronte atmosferico che si sta spostando lentamente verso sud. Durante la giornata, le temperature si manterranno miti, con massime intorno ai 14 gradi. Il vento soffierà moderato, portando una brezza fresca dal nord. Il clima stabile continuerà fino a sera, quando il cielo si farà più sereno.

Ad Avellino il 21 febbraio 2026 la giornata sarà in prevalenza soleggiata, con la presenza di nubi sparse al mattino. Nel complesso il tempo risulterà stabile e non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, mentre la minima si attesterà a 4°C. I venti soffieranno moderati al mattino da Nordest e moderati nel pomeriggio da Nord-Nordest.

Previsioni meteo per Avellino – 5 febbraio 2026A Avellino il 5 febbraio 2026 si aspetta una giornata all’insegna del cielo coperto.

Previsioni meteo per Avellino – 6 febbraio 2026Oggi ad Avellino il cielo sarà molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata.

