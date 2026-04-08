Salute donna | l’ASL Biella porta la prevenzione a Pollone

Giovedì 9 aprile 2026 alle 20.30, presso il Pala Fenoglio a Pollone, si terrà un evento gratuito intitolato “Prendersi cura di sé insieme”. L’iniziativa è organizzata dall’ASL Biella e si concentra sulla promozione della prevenzione e della salute delle donne. L’appuntamento offre l’opportunità di approfondire temi legati al benessere femminile in un ambiente aperto e accessibile.

Giovedì 9 aprile 2026, alle ore 20.30, il Pala Fenoglio di Pollone ospiterà l’incontro Prendersi cura di sé insieme, un evento gratuito dedicato alla salute e al benessere delle donne. L’iniziativa si terrà presso l’edificio che ospitava le scuole elementari in Piazza Delleani, dove i cittadini potranno approfondire temi legati alla prevenzione e alla cura femminile. L’evento nasce per creare un ponte diretto tra le istituzioni sanitarie e la popolazione locale, promuovendo una cultura della consapevolezza medica. La serata è coordinata attraverso una sinergia tra diverse realtà del territorio: l’ASL BI, l’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella, il Comune di Pollone e la Pro Loco locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salute donna: l’ASL Biella porta la prevenzione a Pollone La salute si mette in movimento con i camper della prevenzione dell’Asl AvellinoLa prevenzione si mette in moto a marzo con le prime tre date del programma “Salute in movimento”. “Ben…cammino”: l’ASL Benevento promuove salute, prevenzione e comunità attiveTempo di lettura: 2 minutiPromuovere stili di vita sani, contrastare la sedentarietà e rafforzare il benessere delle comunità locali attraverso... Temi più discussi: Consegnati i visori all’Hospice: la realtà virtuale a supporto dell’oncologia; La Cardiologia dell’ASL di Biella protagonista della conferenza organizzata dal Lions Club Bugella Civitas; San Severo, Ostetricia e Ginecologia si rafforza: arriva la specialista Sonia Marrocchella; Visite urologiche gratuite e ad accesso diretto: dove e quando. L’ambulatorio mobile dell’Asl Rieti la salute delle donne in cammino supera le 2mila prestazioni sanitarieL’ambulatorio mobile, consente ai cittadini di eseguire direttamente presso la piazza del proprio comune esami e consulti gratuiti: test con prelievo dell’HCV, della vitamina D, prenotazione della ... quotidianosanita.it Seconda giornata salute donna. Petrangolini: Salute femminile obiettivo strategico da perseguireE proprio alla salute al femminile sono tese molte delle politiche messe in atto da Governo Zingaretti. Sono legati al genere tutti gli aspetti della gestione della salute della persona, a partire ... quotidianosanita.it Buona Pasqua da Salute Donna facebook