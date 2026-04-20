Prevenzione in piazza e negli ambulatori a Lampedusa quasi mille prestazioni in tre giorni

A Lampedusa, in tre giorni, sono state realizzate quasi mille prestazioni di prevenzione tra scuole, ambulatori e zone frequentate dalla vita notturna. Le attività si sono svolte in vari luoghi pubblici e sanitari, coinvolgendo la comunità locale. L'iniziativa ha previsto interventi di controllo e screening, con l’obiettivo di favorire l’accesso alle cure e sensibilizzare la popolazione sulla salute.

Tre giorni intensi distribuiti tra scuole, ambulatori e luoghi della movida con un unico obiettivo: portare la prevenzione tra le persone. A Lampedusa le iniziative promosse dall’Asp Palermo hanno registrato una partecipazione ampia con un bilancio complessivo di 990 prestazioni di screening e un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Prevenzione e visite gratuite, l’Asp porta a Lampedusa tre giorni di screening e iniziative contro l’alcolTre giorni dedicati alla prevenzione, alla salute e alla promozione di stili di vita corretti. Open day della prevenzione, 457 prestazioni a piazza Danisinni per gli screening dell'AspLa prevenzione itinerante dell’Asp di Palermo ha incontrato la comunità del quartiere Danisinni, che ha risposto con 457 prestazioni complessive in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Prevenzione. Il 18 aprile la terza Giornata Nazionale promossa da Fadoi e Animo; Lions Day 2026: salute, solidarietà e prevenzione in Piazza Roma; LA SALUTE SCENDE IN PIAZZA, UNA GIORNATA PER PARLARE DI BENESSERE, PREVENZIONE E SANI STILI DI VITA; Prevenzione in piazza a Vibo: circa 200 screening gratuiti nella giornata promossa da Fadoi, Animo e Croce rossa · ilvibonese.it. Acerra, prevenzione in piazza il 18 aprile: visite e test gratuitiACERRA – Una giornata interamente dedicata alla salute e alla prevenzione. Sabato 18 aprile, dalle 10 alle 17, Acerra sarà tra le 23 piazze italiane ... marigliano.net Prevenzione. Oggi screening in piazzaOggi torna l’iniziativa Salute in Comune, il progetto dedicato alla prevenzione sanitaria che offre ai cittadini screening gratuiti grazie ... lanazione.it XI Giornata Nazionale della Salute della Donna Le iniziative promosse dalla sezione AMMI di Manfredonia in piazza, negli ospedali, nelle scuole: prevenzione, diagnosi precoce e accesso alle cure. Open Day dedicato al benessere della donna e attività di pr - facebook.com facebook #ambiente #prevenzione Oggi il Capo Dipartimento Casa Italia #LuigiFerrara interviene al convegno organizzato da @ancenazionale “Un piano per l’Italia. Ridurre i rischi, ridurre i costi: strategia e regia condivise per prevenire, adattare e mettere in sicurezza x.com