Sanità Martina Liut direttrice del Dipartimento materno infantile dell' Asl Toscana nord ovest

Martina Liut assume ufficialmente la guida del Dipartimento materno infantile dell'Asl Toscana nord ovest. La ginecologa, che dal 2021 dirige il reparto di ginecologia e ostetricia all’ospedale Lotti di Pontedera, prende in carico ora anche questa nuova responsabilità. La sua nomina arriva in un momento in cui la sanità pubblica cerca di rafforzare i servizi dedicati alle donne e ai bambini.

Martina Liut è la nuova direttrice del Dipartimento infantile dell'Asl Toscana nord ovest. Ginecologa, dal 2021 dirige il reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale Lotti di Pontedera. “La dottoressa certamente la persona adatta a ricoprire questo incarico - sottolinea la direttrice generale Maria Letizia Casani – anche grazie alla sua esperienza in un punto nascita importante come quello di Pontedera che, nonostante il calo demografico, continua ad attrarre anche fuori dal territorio di riferimento. Un ringraziamento particolare al dottor Luigi Gagliardi che l’ha preceduta”. “Ringrazio la direttrice – afferma Liut - per la fiducia accordatami con questa nomina.🔗 Leggi su Livornotoday.it

