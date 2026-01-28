Vaccini e prevenzione | l’Ausl Romagna organizza un incontro con la comunità Lgbtqia+

Questa sera a Rimini si tiene un incontro pubblico sull’importanza dei vaccini e della prevenzione, rivolto alla comunità LGBTQIA+. L’appuntamento si svolge alle 20,30 alla Sala Pironi di Corso d’Augusto 231. L’obiettivo è aprire un dialogo diretto con i cittadini, rispondere alle domande e affrontare i temi legati alla salute sessuale e alle vaccinazioni.

