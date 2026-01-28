Vaccini e prevenzione | l’Ausl Romagna organizza un incontro con la comunità Lgbtqia+
Questa sera a Rimini si tiene un incontro pubblico sull’importanza dei vaccini e della prevenzione, rivolto alla comunità LGBTQIA+. L’appuntamento si svolge alle 20,30 alla Sala Pironi di Corso d’Augusto 231. L’obiettivo è aprire un dialogo diretto con i cittadini, rispondere alle domande e affrontare i temi legati alla salute sessuale e alle vaccinazioni.
E’ in programma venerdì (30 gennaio), alle 20,30, alla Sala Pironi di Rimini (Corso d’Augusto 231), l’incontro pubblico dal titolo ‘Vaccini e prevenzione - l’Ausl Romagna incontra la comunità Lgbtqia+‘.All’iniziativa gratuita, organizzata dalle Unità Operative IgieneSanità Pubblica, Malattie.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondimenti su Ausl Romagna
Un percorso aperto alla comunità per riscoprire la gentilezza, con l'Ausl nasce un nuovo laboratorio
Ogni settimana su Whatsapp ricette sane e gustose per tutta la famiglia: debutta "A tavola con l'Ausl Romagna"
Ultime notizie su Ausl Romagna
Argomenti discussi: Vaccinazione anti-epatite B: efficacia, durata e sicurezza; Via libera al vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv), Pregliasco: L'obiettivo è ridurre il rischio di complicanze; Hpv, i pediatri: Disinformazione e falsi miti frenano la prevenzione; Hpv, allarme dei pediatri: basse coperture nonostante un vaccino che previene i tumori.
Vaccini e prevenzione: Ausl Romagna incontra la comunità LGBTQIA+Ausl Romagna continua la campagna di prevenzione. E’ in programma venerdì 30 gennaio, alle ore 20.30, alla Sala Pironi di Rimini (Corso d’Augusto 231), ... chiamamicitta.it
Vaccini. Da Fimmg, Fimp e Siti il Calendario per la vita. E’ il futuro della prevenzioneSuperare l'eterogeneità delle raccomandazioni sulla vaccinazione e offrire un piano di immunizzazione che sia rivolto ai pazienti da zero a cento anni. Questi gli obiettivi della proposta di Fimp, ... quotidianosanita.it
La Polizia Locale, d'intesa con il servizio Igiene pubblica dell'Ausl Romagna, ha proceduto nella di ieri alla chiusura temporanea di un bar facebook
AUSL Romagna al limite: FP CGIL denuncia carenze di personale - Camera del Lavoro Territoriale CGIL di Rimini x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.