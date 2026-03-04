Prevenzione e consapevolezza | sei classi a confronto sul bullismo a Civitella

A Civitella, nella sala consiliare del Comune, si sono riunite sei classi di scuola secondaria di primo grado per affrontare il tema del bullismo. Durante la mattinata, studenti e insegnanti hanno partecipato attivamente, portando testimonianze, domande e riflessioni su un argomento che coinvolge molte giovani persone. L’evento ha visto un confronto diretto e aperto tra i ragazzi, stimolando un dialogo su un problema sempre più presente tra i giovani.

Mattinata ricca di stimoli - che i ragazzi hanno accolto e rilanciato con domande, testimonianze, denunce e riflessioni - preso la sala consiliare del Comune di Civitella che ha ospitato sei classi della scuola secondaria di primo grado di Civitella e Cusercoli su un tema complesso e delicato: il bullismo, che le statistiche dicono più frequente a scuola che in ogni altro ambito sociale. Proposta dall’associazione Acat Romagna “Renato Bolognesi” in collaborazione con i servizi dell’Asl Romagna sede di Cesena di Neuropsichiatria Infantile e Servizio per le Tossicodipendenze, l’iniziativa fa parte di un progetto di sensibilizzazione contro quell’allarmante fenomeno di prevaricazione e violenza tra ragazzi che finisce spesso anche all’attenzione della cronaca e che il Comune di Civitella ha messo in pista già da quattro anni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

