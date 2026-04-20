Presidenti di seggio | Servono regole chiare per l’avvio delle operazioni elettorali alle 6 del mattino

I presidenti di seggio hanno chiesto norme precise per l'inizio delle operazioni elettorali alle 6 del mattino. Il tema dell’organizzazione delle sezioni si ripresenta in vista delle elezioni amministrative previste per il 24 maggio 2026 a Messina. La questione riguarda in particolare le modalità di avvio e gestione delle operazioni di voto, che devono essere chiare e condivise per garantire il corretto svolgimento delle urne.

Torna a farsi sentire il tema dell’organizzazione dei seggi elettorali in vista delle amministrative di Messina del 24 maggio 2026. Il Comitato spontaneo dei presidenti di seggio elettorale “Vincenzo Crisafulli” rilancia infatti la richiesta di chiarimenti alla Regione Siciliana sulle modalità di.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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