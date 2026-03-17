Impianti Bess servono regole chiare

A Ferrara si discute di impianti Bess, sistemi di accumulo energetico che stanno attirando l’attenzione nel contesto della transizione energetica. La questione riguarda la necessità di stabilire regole chiare per la gestione di questi impianti, che sono al centro di un acceso dibattito politico e tecnico. La discussione si concentra sulle modalità di regolamentazione e sulle implicazioni pratiche di questa tecnologia.

Ferrara si trova al centro della transizione energetica e del dibattito politico sui mega-sistemi di accumulo Bess. Il consigliere della civica Alan Fabbri sindaco, Luca Caprini, ha presentato una mozione per chiedere regole rigide e tutela della salute e dell’economia locale. La mozione considera gli impianti Bess veri e propri siti industriali sensibili, per i rischi legati alla tecnologia al litio. "Non siamo di fronte a semplici batterie come quelle dei nostri telefoni – osserva Caprini – ma a insediamenti industriali ad alto impatto, progettati vicino a campagne e centri abitati". Per questo, ogni progetto dovrebbe avere un Safety Case avanzato, che certifichi gli effetti di eventuali incidenti sull’aria e sul suolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Impianti Bess, servono regole chiare" Articoli correlati Deleo: "Servono regole chiare"Accogliamo con favore la decisione del Tribunale del Riesame che ha disposto il dissequestro del cantiere di via Anfiteatro. "Cantieri, sicurezza e negozi, servono regole chiare"Massimo Zucchini, presidente di Confesercenti Bologna, cosa si aspettano per il 2026 i commercianti? "Sicurezza, regole, politiche condivise e aiuti... Una raccolta di contenuti su Impianti Bess Argomenti discussi: Impianti Bess, servono regole chiare; Sistemi di accumulo Bess, Caprini (Civica Fabbri) deposita una mozione: Servono regole ferree. Impianti Bess, servono regole chiareFerrara si trova al centro della transizione energetica e del dibattito politico sui mega-sistemi di accumulo Bess. Il consigliere ... ilrestodelcarlino.it