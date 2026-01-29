Massimo Zucchini, presidente di Confesercenti Bologna, chiede regole chiare per il 2026. Durante un incontro, ha detto che i commercianti vogliono più sicurezza, norme semplici da seguire e politiche condivise. Fa anche appello a aiuti concreti a livello locale e nazionale, perché il settore commercio e turismo sta attraversando un momento difficile. Zucchini ha sottolineato che senza queste cose, sarà difficile affrontare le sfide future.

Massimo Zucchini, presidente di Confesercenti Bologna, cosa si aspettano per il 2026 i commercianti? " Sicurezza, regole, politiche condivise e aiuti locali, nazionali e sostanziali per il commercio e il turismo in difficoltà". Regole per chi? "Sia per le grandi piattaforme del commercio online, che per i colossi delle distribuzione organizzata. I nostri negozianti sono vessati di media da un 43% di imposte, le piattaforme online ne pagano il 7% e in paradisi fiscali. I negozi di vicinato devono combattere con cantieri come quelli del tram o della Garisenda, con parcheggi a pagamento, furti e rapine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cantieri, sicurezza e negozi, servono regole chiare"

Il tema della sicurezza urbana torna al centro del dibattito cittadino.

Il Tribunale del Riesame ha disposto il dissequestro del cantiere di via Anfiteatro, confermando l'importanza di regole chiare e applicate correttamente.

