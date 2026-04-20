Dossieraggio indagato l' ex numero 2 del Dis Giuseppe Del Deo | contestati peculato e accesso abusivo a sistema informatico

L'ex numero due del DIS è stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma. Le accuse a suo carico includono peculato e accesso abusivo a sistemi informatici. L'indagine, coordinata dal pubblico ministero Stefano Pesci, riguarda presunti comportamenti illeciti legati alla gestione di dati riservati. Nei giorni scorsi sono state svolte perquisizioni e acquisiti documenti presso alcune sedi istituzionali.

Giuseppe Del Deo, ex numero due del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), è indagato per peculato e per accesso abusivo a sistema informatico e telematico nell'indagine della Procura di Roma, coordinata da Stefano Pesci, che riguarda anche la "Squadra Fiore", presunto gruppo clandestino accusato di attività di spionaggio, e che ha portato a una serie di perquisizioni da parte del Ros. Oltre a Del Deo, sono indagate altre 10 persone., Nel filone che coinvolge Del Deo - quando era all'Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna) - i pm contestano un peculato da 5 milioni di euro. Denaro che, in base all'impianto accusatorio, l'ex 007 avrebbe affidato con contratti alla società Sind, gestita all'epoca dei fatti da Enrico Fincati, anch'egli indagato.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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