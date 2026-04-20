Giuseppe Del Deo, ex ufficiale dell’esercito e ex vicedirettore del Dis, si trova tra le persone indagate nell’ambito di un’inchiesta sulla “Squadra Fiore”, un gruppo clandestino. La sua posizione e il suo coinvolgimento sono al centro delle verifiche condotte dalle autorità giudiziarie. L’indagine riguarda presunti illeciti legati a questa organizzazione segreta e coinvolge diverse persone.

C’è anche il nome di Giuseppe Del Deo, l’ex numero due del Dis, tra gli indagati nell’ambito dell’indagine sulla “Squadra Fiore”, un gruppo clandestino - di cui facevano parte ex appartenenti alle forze dell’ordine - che avrebbe compiuto attività di dossieraggio. Gli inquirenti procedono per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy e esercizio abusivo della professione. L’accusa per Del Deo, invece, è di peculato da cinque milioni di euro. Denaro che, secondo i pm, l’ex Dis avrebbe affidato alla società Sind, gestita all’epoca dei fatti da Enrico Fincati, anch’egli indagato. Classe 1973, originario di Napoli, Del Deo ha iniziato la sua carriera professionale muovendo i primi passi come ufficiale dell’esercito.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Da ufficiale dell’esercito a vicedirettore del Dis: chi è Giuseppe Del Deo, l’ex 007 indagato per peculato

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