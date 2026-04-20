Presentazione del libro di Andrea Colasio I pionieri di Pozzonovo a Noventana

A Noventana si è tenuta la presentazione del libro di Andrea Colasio intitolato “I pionieri di Pozzonovo”. La serata ha ripercorso una parte della storia del secondo dopoguerra, che ha attirato l’attenzione dei media sia a livello locale che nazionale. L’evento ha coinvolto il pubblico attraverso la narrazione di fatti legati a quegli anni, offrendo uno sguardo su un capitolo della storia recente.

Una serata dedicata a una pagina intensa e controversa della storia del secondo dopoguerra, che ebbe grande eco nella stampa padovana e nazionale.Mercoledì 22 aprile alle ore 21, presso la sala polivalente della Parrocchia di Noventana, Andrea Colasio presenterà il suo libro “I pionieri di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Presentazione del libro "La voce delle isole" di Andrea Crestale a MargheraLa rassegna letteraria BibloBistrò prosegue il suo viaggio nel concetto di "Chill", incontrando il mare con "La voce delle isole". Presentazione del libro “Dalla piazza alle armi” di Andrea Marino alla FeltrinelliScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Domenica 22 marzo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Presentazione del libro Velate Trasparenze di Nicola Andreassi / Eventi; Forteguerriana, martedì 21 aprile si parla dell’artista Corrado Zanzotto con la presentazione del libro di Andrea Nannini; Centro Servizi Culturali - Presentazione del libro Sull’orlo del precipizio; Presentazione del libro Daybyday di Rosario Sala a sostegno di progetti solidali in Nepal. Alla Feltrinelli la presentazione del libro Il destino del Bo di Stefano CaroldiAppuntamento con la storia e la letteratura mercoledì 22 aprile ore 18 alla Feltrinelli Librerie di via San Francesco 7, dove sarà presentato il libro Il destino del Bo di Stefano Caroldi. Ambientat ... padovaoggi.it Reggio Calabria, domani la presentazione del libro Michele Bianchi-Il Calabrese nella Storia d’ItaliaLunedì 20 Aprile 2026, alle ore 17,30, sarà presentato a Reggio il libro Michele Bianchi-Il Calabrese nella Storia d’Italia (Ed. L. Pellegrini) di Fortunato ALOI. Un volume di interesse storico rigu ... strettoweb.com Varesenews parla di Voltiamo Pagine: il successo della presentazione di “Giallisti sul serio” di Giuseppe Battarino - facebook.com facebook Gigi #Buffon da Londra dalla presentazione del suo libro: “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi” é tornato a parlare dell’espulsione rimediata nel 2018 con la #Juventus in quella notte di Champions League contro il Real Madrid x.com