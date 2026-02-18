Presentata la Coelmo Napoli City Half Marathon 2026 | 10mila Atleti da 117 Nazioni per i 2500 Anni della Città

La Coelmo Napoli City Half Marathon 2026 è stata annunciata oggi a Palazzo San Giacomo, a causa del successo dell’evento precedente. La corsa si terrà il 22 febbraio e coinvolgerà circa 10.000 atleti provenienti da 117 nazioni, celebrando i 2500 anni della città. La manifestazione si svolgerà lungo i principali monumenti di Napoli, attirando appassionati di tutto il mondo. La corsa rappresenta un’occasione speciale per mettere in mostra le bellezze storiche e culturali del capoluogo campano. L’organizzazione si prepara per un’edizione ricca di emozioni.

Tempo di lettura: 2 minuti È stata presentata oggi, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la Coelmo Napoli City Half Marathon, in programma domenica 22 febbraio 2026. L'evento, insignito della Label World Athletics, si conferma la mezza maratona più veloce d'Italia e un asset strategico per il turismo sportivo internazionale della città. I Numeri del Successo L'edizione 2026 segna il sold-out con 10.000 iscritti, di cui il 52% provenienti dall'estero. Con 117 nazioni rappresentate, le delegazioni più numerose giungeranno da Repubblica Ceca, Regno Unito e Francia. L'indotto economico stimato per il territorio supera i 6 milioni di euro, grazie alla sinergia con partner strategici come ANM, ASIA, ABC ed EAV per la mobilità e la sostenibilità.