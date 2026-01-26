L’Istituto alberghiero Serafino Riva di Sarnico brilla al Cooking Quiz e conquista la finale

L’Istituto alberghiero “Serafino Riva” di Sarnico si distingue al Cooking Quiz 2026, raggiungendo la finale. La competizione, che coinvolge studenti di tutta Europa, promuove formazione, innovazione e confronto tra giovani talenti. Da oltre dieci anni, il progetto unisce competenze tecniche e metodologie didattiche innovative, rafforzando il ruolo degli istituti alberghieri nel panorama formativo.

Sarnico. Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Sarnico. Gli studenti e le studentesse dell’Iis “Serafino Riva ” sono stati protagonisti del progetto didattico, di respiro europeo, che da dieci anni coinvolge gli Istituti alberghieri integrando competenze tecniche e percorsi formativi innovativi basati su formazione, gamification e confronto. La giornata si è arricchita ulteriormente grazie alle masterclass firmate Alma – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e F.i.c. (Federazione Italiana Cuochi). Al termine della tappa, la classe 3AA indirizzo Enogastronomia ha conquistato il pass per la Finalissima, in programma il 6 maggio 2026 a Parma, all’ Auditorium Paganini.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il “Marcora” di Piacenza brilla al Cooking Quiz e conquista la finale internazionale di ParmaIl “Marcora” di Piacenza si distingue al Cooking Quiz, qualificandosi per la finale internazionale di Parma.

Ladispoli, l’Istituto alberghiero apre al pubblico: open day il 18 e 31 gennaioL’Istituto Alberghiero di Ladispoli invita il pubblico agli open day il 18 e 31 gennaio 2026.

Sabato scorso, presso la sede centrale dell’Istituto Alberghiero “Francesco De Gennaro” di Vico Equense, si è svolto l’Open Day dedicato all’indirizzo serale, un appuntamento che ha saputo unire passione, cultura e desiderio di riscatto personale. Protagonist - facebook.com facebook