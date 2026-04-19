Durante la partita contro l'Atalanta, l'allenatore ha dovuto effettuare un cambio forzato, sostituendo un giocatore a causa di un problema fisico. Nella stessa occasione, è stato costretto a fare un'altra sostituzione, questa volta di un difensore, per motivi di natura muscolare. La situazione ha generato preoccupazione tra i tifosi, che temono ripercussioni sulla formazione per le prossime gare.

Sospetta lesione e altra defezione in vista per Gasperini. Al 77’ della sfida contro l'Atalanta, infatti, Rensch ha chiesto di corsa il cambio dopo un problema al flessore che verrà approfondito oggi. L’olandese rischia di aver terminato la stagione mentre Mancini ha chiesto di uscire per un indurimento muscolare, ma le sue condizioni non preoccupano. Per la trasferta di Bologna atteso il ritorno di Wesley e forse di Dybala che tornerà gradualmente in gruppo la prossima settimana.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, in ansia per Rensch: costretto al cambio contro l'Atalanta

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