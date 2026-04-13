Al via l' undicesima edizione di Salerno Corre | la presentazione al Comune
Mercoledì 15 aprile alle 10.30 si terrà nel Salone dei Marmi del Palazzo di Città una conferenza stampa per annunciare l’undicesima edizione di
E' in programma per mercoledì 15 aprile alle ore 10.30, nel Salone dei Marmi a Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione dell'undicesima edizione di "Salerno Corre", gara competitiva nazionale di 10 km organizzata dalla ASD Atletica Salerno. La manifestazione – in programma domenica.🔗 Leggi su Salernotoday.it
TeleclubItalia Awards: l’undicesima edizione approda al teatro “Cimarosa” di AversaSarà lo storico teatro Cimarosa di Aversa a ospitare l’undicesima edizione dei Teleclubitalia Awards.
Al via l’undicesima edizione del “Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi”Giunto alla sua undicesima edizione e rivolto alle case editrici di tutta Italia che potranno presentare entro il 1° giugno 2026 opere prime di...