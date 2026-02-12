Carta di Solfagnano progetto-concorso per le scuole | individuazione istituti entro il 18 febbraio elaborati entro il 30 aprile

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito avvia un nuovo progetto-concorso rivolto alle scuole italiane. La gara mira a coinvolgere una scuola primaria e una secondaria di secondo grado per ogni regione, con l’obiettivo di diffondere i principi della Carta di Solfagnano, firmata dai ministri del G7 sulle politiche per la disabilità. Le scuole devono individuare gli istituti partecipanti entro il 18 febbraio, e gli elaborati saranno consegnati entro il 30 aprile.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito promuove un Progetto-Concorso rivolto a una scuola primaria e a una secondaria di secondo grado per ciascun territorio, finalizzato alla diffusione dei principi della Carta di Solfagnano, sottoscritta il 16 ottobre 2024 dai Ministri del G7 sulle politiche per la disabilità.

