Transizione energetica | Parma vince premio nazionale per l’ottimizzazione dei consumi energetici

Parma si aggiudica un premio importante. La città ha vinto il concorso nazionale “PA OK! Insieme per creare valore pubblico” per aver migliorato l’efficienza energetica e ridotto i consumi. Il riconoscimento arriva dal Dipartimento della Funzione Pubblica e da Formez PA, con il supporto della SDA Bocconi.

Il sindaco Michele Guerra: "Il percorso verso Parma Climate Neutral 2030 consiste in una trasformazione profonda della città, che sta portando significativi risultati sotto tutti i profili" Il Comune di Parma è risultato vincitore del contest nazionale “PA OK! Insieme per creare valore pubblico”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e realizzato da Formez PA, con il contributo scientifico della SDA Bocconi School of Management, nell’ambito della riforma della Pubblica Amministrazione e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). "Un risultato di cui possiamo essere orgogliosi come città, frutto di un lavoro iniziato dall’inizio del mandato”, commenta il Sindaco Michele Guerra.🔗 Leggi su Parmatoday.it

