Transizione energetica | Parma vince premio nazionale per l’ottimizzazione dei consumi energetici
Parma si aggiudica un premio importante. La città ha vinto il concorso nazionale “PA OK! Insieme per creare valore pubblico” per aver migliorato l’efficienza energetica e ridotto i consumi. Il riconoscimento arriva dal Dipartimento della Funzione Pubblica e da Formez PA, con il supporto della SDA Bocconi.
Il sindaco Michele Guerra: "Il percorso verso Parma Climate Neutral 2030 consiste in una trasformazione profonda della città, che sta portando significativi risultati sotto tutti i profili" Il Comune di Parma è risultato vincitore del contest nazionale “PA OK! Insieme per creare valore pubblico”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e realizzato da Formez PA, con il contributo scientifico della SDA Bocconi School of Management, nell’ambito della riforma della Pubblica Amministrazione e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). "Un risultato di cui possiamo essere orgogliosi come città, frutto di un lavoro iniziato dall’inizio del mandato”, commenta il Sindaco Michele Guerra.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondimenti su Parma Transizione
Notizie dal Mondo ASviS, supercondensatori green per la transizione energetica: vince Novac
Piccoli consigli per risparmiare sui consumi energetici in inverno.
Ultime notizie su Parma Transizione
Argomenti discussi: Parma tra le città europee a impatto climatico zero: oltre 1,3 milioni dal ministero.
«Ambiente, sostenibilità, energia»: il convegno de La Verità sulla transizione energeticaNel dibattito promosso da La Verità istituzioni e imprese hanno affrontato il futuro dell’energia in Italia tra gas, nucleare e rinnovabili La transizione energetica, le sue luci e le sue ombre sono ... panorama.it
Transizione energetica, il mondo verso +2,6 °C: investimenti record, ma tempi più lunghiCon petrolio, gas e carbone che coprono ancora circa l’80% dei consumi energetici globali, la traiettoria climatica resta lontana dagli obiettivi fissati a Parigi. Secondo l’Energy Transition Outlook ... repubblica.it
’, ´ Il Dipartimento di Culture, Politica e Società promuove un seminario di ricerca dedicato ai temi della transizione energetica, della giustizia en - facebook.com facebook
L’Italia e la sfida della transizione energetica ift.tt/2yc3uKz #evento #takethedate x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.