Torna in Italia e va all’Inter | colpaccio dalla Premier League

Un calciatore che aveva lasciato l’Italia torna ora nel paese e sceglie di vestire la maglia dell’Inter. La decisione sorprende molti e rappresenta un colpo importante nel mercato estivo. La trattativa si conclude con successo e il trasferimento viene finalizzato in tempi rapidi. La società nerazzurra ufficializza l’accordo e si prepara a integrare il nuovo acquisto nel roster per la prossima stagione.

Svolta inaspettata in casa Inter in vista del calciomercato estivo: ecco il piano nerazzurro per la prossima stagione. L' Inter si gode il successo contro il Genoa nell'anticipo serale del 27esimo turno di Serie A e consolida il primato in classifica a una settimana dal derby contro il Milan. I nerazzurri disputano una gara super e la portano a casa grazie alle reti di Dimarco e di Calhanoglu su calcio di rigore. Marotta (AnsaFoto) – Calciomercato.it Marotta, intanto, studia le strategie da adottare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Chivu. Uno dei profili che piacciono maggiormente al presidente dell'Inter è quello di Giovanni Leoni, difensore del Liverpool classe 2006 che lo scorso settembre ha riportato infatti la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.