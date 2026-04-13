Preghiera della sera 13 Aprile 2026 | Signore plasmaci a tua immagine

Alle fine di questo lunedì, una preghiera serale invita a rivolgersi alla misericordia del Padre e a riflettere sulla propria creazione a sua immagine. La richiesta è di affidarsi con fiducia e di riscoprire la bellezza di essere stati plasmati in modo tale da trovare in Lui la vera pace. È un momento di raccoglimento che invita alla contemplazione e alla fiducia nella misericordia divina.

Al termine di questo lunedì, affidiamoci con fiducia alla Misericordia del Padre: una preghiera della sera per riscoprire la bellezza di essere stati creati a Sua immagine e somiglianza e ritrovare in Lui la vera pace. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi. Amen. Dedichiamo questo pensiero alla Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre e della Vergine Maria non solo per ottenere il loro misericordioso perdono ma anche per chiedere la potente protezione da ogni male.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 13 Aprile 2026: Signore, plasmaci a tua immagine Leggi anche: Preghiera della sera, 15 Marzo 2026: “Ricordati Signore della Tua promessa” Preghiera della sera, 5 Aprile 2026: ti ringrazio Signore per ogni bene compiutoCristo è risorto, la morte è vinta! In questa solennità di Pasqua, rivolgiamo la nostra preghiera della sera per accogliere nel cuore la pace del... Argomenti più discussi: Sabato 11 aprile la Chiesa in preghiera, con il Papa, per la pace; Quell’appello del Papa alla maggioranza silenziosa che sceglie la pace; Veglia per la pace: mons. Baturi (Cei), seguiamo il Papa nella preghiera e chiediamo di essere anche noi fattori di pace; Papa Leone XIV: fermatevi! È il tempo della pace!. Preghiera della buona notte Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,Amen Lodiamo il Signore perché è buono Eterno è il suo amore Il Signore è vicino a chi lo prega, a chi lo cerca con cuore sincero. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e affatica - facebook.com facebook