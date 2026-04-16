Preghiera del mattino 16 Aprile 2026 | Signore non lasciarmi cadere in tentazione

Nella mattina del 16 aprile 2026, in un giorno dedicato al Santissimo Sacramento, si rivolge una preghiera di affidamento a Dio. La richiesta è rivolta a proteggere i fratelli e coloro che vivono senza speranza, chiedendo il Suo sguardo di amore. La preghiera si inserisce nel contesto di un momento di devozione e riflessione spirituale, condiviso con la comunità.

Nel giovedì dedicato al Santissimo Sacramento, rivolgiamo al Signore una preghiera del mattino di affidamento per i fratelli e per chi vive senza speranza, chiedendo a Dio il Suo sguardo di amore. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo viverlo in grazia. Signore, è con Te che inizio questo nuovo giorno. Io vedo tutte queste persone che vivono giorno per giorno: senza un solido sostegno, lasciate alle tentazioni della nostra epoca. Come devo trattarle? Devo essere triste per la loro mancanza di profondità, inquieto sul loro destino? Signore, io Te le affido e ti prego di offrirmi il Tuo sguardo per vederle.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 16 Aprile 2026: Signore, non lasciarmi cadere in tentazione Notizie correlate Preghiera del mattino, 8 Aprile 2026: preghiamo oggi per non cadere in erroreNel giorno dedicato a San Giuseppe, eleviamo la nostra preghiera al Padre: una richiesta di guida e protezione per affrontare sotto la sua protezione... Leggi anche: Preghiera del mattino, 16 Febbraio 2026: “Signore aiutami a riconoscerti” Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Papa Leone XIV, Regina Caeli da Piazza San Pietro: Spesso verità oscurata da fake news; Almanacco | Giovedì 16 Aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Papa Leone XIV in Africa: su Tv2000 in diretta il viaggio apostolico in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale; Preghiera del mattino, 11 Aprile 2026: siamo peccatori, ma chiediamo perdono a Dio. La preghiera del mattinoRassegna ragionata dal web a cura di Tempi. La lettura dei giornali, diceva Hegel, è la preghiera che un vero laico recita al mattino. tempi.it Preghiera del Buongiorno Signore, nel silenzio di questo giorno che nasce, vengo a chiederti pace, sapienza e forza. Oggi voglio guardare il mondo con occhi pieni di amore; essere paziente, comprensivo, umile dolce e buono. Vedere, dietro le apparenze, i t - facebook.com facebook 11 aprile 2026 Preghiera del Santo Rosario per invocare la pace presieduta dal Santo Padre Leone XIV Basilica di san Pietro, ore 18.00 x.com