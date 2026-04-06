Il torneo ATP 1000 di Montecarlo 2026 prosegue con l’esordio di Valentin Vacherot, il tennista locale. Vacherot ha dichiarato di preferire la vittoria nel torneo di casa rispetto a un titolo Slam. La seconda giornata di competizione si svolgerà con diverse sfide in programma, tra cui anche l’ingresso in campo del giocatore francese. La manifestazione continua a richiamare l’attenzione degli appassionati di tennis.

La seconda giornata dell’ATP 1000 di Montecarlo 2026 vedrà anche l’esordio del padrone di casa Valentin Vacherot. Il pubblico monegasco è pronto a sostenere il suo campione, per la prima volta in tabellone senza l’aiuto di una Wild Card. Il numero 23 del mondo si è guadagnato pienamente il diritto di giocare il torneo del Principato e con la spinta dei suoi connazionali vuole continuare a stupire. Già in Australia, a gennaio, Vacherot aveva spiegato cosa vuol dire giocare il torneo di casa e l’importanza che avrebbe vincerlo. “Sceglierei di vincere il torneo di Montecarlo piuttosto che qualsiasi altro Grande Slam”, aveva dichiarato in un podcast in occasione del primo Slam della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Valentin Vacherot e l’amore per il torneo di casa: “Preferirei vincere Montecarlo piuttosto che uno Slam”

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IL PRIMO TURNO DEGLI ITALIANI A MONTECARLO 2026 Jannik Sinner e Lorenzo Musetti partono con un bye: il primo attende uno tra Moïse Kouamé e Ugo Humbert, il secondo uno tra Valentin Vacherot e Kamil Majchrzak. Debutto con un test subi x.com