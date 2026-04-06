Valentin Vacherot e l’amore per il torneo di casa | Preferirei vincere Montecarlo piuttosto che uno Slam
Il torneo ATP 1000 di Montecarlo 2026 prosegue con l’esordio di Valentin Vacherot, il tennista locale. Vacherot ha dichiarato di preferire la vittoria nel torneo di casa rispetto a un titolo Slam. La seconda giornata di competizione si svolgerà con diverse sfide in programma, tra cui anche l’ingresso in campo del giocatore francese. La manifestazione continua a richiamare l’attenzione degli appassionati di tennis.
La seconda giornata dell’ATP 1000 di Montecarlo 2026 vedrà anche l’esordio del padrone di casa Valentin Vacherot. Il pubblico monegasco è pronto a sostenere il suo campione, per la prima volta in tabellone senza l’aiuto di una Wild Card. Il numero 23 del mondo si è guadagnato pienamente il diritto di giocare il torneo del Principato e con la spinta dei suoi connazionali vuole continuare a stupire. Già in Australia, a gennaio, Vacherot aveva spiegato cosa vuol dire giocare il torneo di casa e l’importanza che avrebbe vincerlo. “Sceglierei di vincere il torneo di Montecarlo piuttosto che qualsiasi altro Grande Slam”, aveva dichiarato in un podcast in occasione del primo Slam della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
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