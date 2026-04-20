Precipita ultraleggero nel Varesotro si spezza la coda | ferito un 69enne

Nel primo pomeriggio di oggi, in provincia di Varese, un ultraleggero è caduto in una zona vicino a via per Cadrezzate. Durante l’incidente, la coda dell’aereo si è rotta, e a bordo si trovava un uomo di 69 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza all’unico occupante del velivolo. La dinamica dell’incidente e le condizioni dell’uomo sono in fase di verifica.

Un aereo ultraleggero è precipitato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 aprile, a Brebbia, in zona via per Cadrezzate. L’impatto è avvenuto poco prima delle 15 in un’area prativa, lontana dalle abitazioni, evitando conseguenze ben più gravi.Schianto nel pratoSecondo le prime informazioni, il.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Brebbia, ultraleggero precipita e si schianta al suolo: ferito il pilota 69enneBrebbia (Varese), 20 aprile 2026 – Un ultraleggero è precipitato questo pomeriggio nelle campagne di Brebbia, in provincia di Varese, nella zona del... Benevento: precipita un ultraleggero, un morto e un ferito graveUn elicottero ultraleggero è precipitato questo pomeriggio in contrada Olivola, nella zona del campo di aviazione di Benevento: a bordo c'erano due... Panoramica sull’argomento Aereo ultraleggero precipita in provincia di Varese, ferito il pilotaUn aereo ultraleggero è precipitato in un prato a Brebbia (Varese), nell'incidente è rimasto ferito il pilota, un uomo di 69 anni, ricoverato non in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto poco prima ... ansa.it Ultraleggero precipita a ChamporcherIl pilota è riuscito a uscire dal velivolo autonomamente. L'impatto è avvenuto in una zona poco sopra la partenza degli impianti a fune ... rainews.it