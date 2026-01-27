Benevento | precipita un ultraleggero un morto e un ferito grave

L’incidente di un ultraleggero a Benevento ha causato la morte di una persona e il ferimento grave di un’altra. L’ipotesi più accreditata è un guasto tecnico che avrebbe compromesso il controllo del velivolo, portando al precipitato. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, che si è verificato in un’area non lontana da zone abitate.

Un elicottero ultraleggero è precipitato questo pomeriggio in contrada Olivola, nella zona del campo di aviazione di Benevento: a bordo c'erano due persone, una è morta e l'altra è stata ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi. Secondo quanto si apprende, a perdere la vita sarebbe stato un professionista della provincia di Benevento mentre il pilota del velivolo è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale "San Pio" del capoluogo sannita. L'ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un guasto tecnico che avrebbe causato la perdita del controllo dell'elicottero.

