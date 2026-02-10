Cade dall'impalcatura di un cantiere nel Monzese e precipita per 4 metri | grave un 58enne

Un uomo di 58 anni è rimasto ferito gravemente questa mattina in un cantiere nel Monzese. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è caduto da un’impalcatura a circa 4 metri di altezza. È stato soccorso subito dai vigili del fuoco e dai paramedici, che l’hanno portato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Le sue condizioni sono preoccupanti, soprattutto a causa di un trauma cranico. Sul posto ora ci sono le forze dell’ordine che indagano sull’acc

Argomenti discussi: Sale su tetto per controllare l'infiltrazione e cade da quattro metri: 80enne muore a Narcao; Precipita dal capannone. Operaio muore a 53 anni; Tragedia, scivola sugli scalini e cade dal monumento: donna muore sul colpo; Cade da un ponteggio a Ponte Zanano, grave un 55enne. CADE IMPALCATURA Cadde dall'impalcatura della sede Rai di Bari: due condanne per la morte dell'operaioSecondo quanto emerso dalle indagini e ricostruito in aula, l'operaio stava eseguendo lavori sulla facciata dell'edificio ... statoquotidiano.it Operaio cade da un'impalcatura. Ferito dopo un volo di sette metriOperaio cade dall'impalcatura e fa un volo di almeno sette metri. E' successo mercoledì, all'interno dell'area di cantiere che si trova all'ospedale di Torrette e dove sono in corso lavori di ... ilrestodelcarlino.it

