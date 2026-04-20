Precari via libera alle stabilizzazioni in Sas degli Asu e del personale ex Servirail e Ferrotel

La giunta regionale ha approvato il piano economico finanziario e il piano assunzionale della Sas, Servizi ausiliari Sicilia. La decisione riguarda le stabilizzazioni del personale ex Servirail, Ferrotel e degli Asu, che erano in condizioni precarie. La proposta è stata presentata dall’assessore regionale all’Economia. La delibera consente di dare il via libera alle assunzioni permanenti per queste categorie di lavoratori.

La giunta Schifani ha approvato, su proposta dell’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, il piano economico finanziario e il piano assunzionale della Sas, Servizi ausiliari Sicilia. In questo modo, il governo dà il via libera alle stabilizzazioni del personale Asu e del personale.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Lavoratori Sas, Caronia: "Impegni concreti su stabilizzazioni Asu e aumento ore degli ex Pip"“Dall’audizione in Quinta Commissione all’Ars arrivano finalmente impegni chiari su questioni rimaste troppo a lungo in sospeso. Regione, sì al bilancio consolidato 2024: sbloccate le assunzioni dei nuovi funzionari e le stabilizzazioni degli AsuLa soddisfazione del presidente Renato Schifani: "Energie nuove all'amministrazione". Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Infermieri, via libera alla stabilizzazione dei precari: nuove regole nel decreto PNRR; Decreto PNRR, via libera definitivo: cosa cambia per la sanità; Assunzioni, ospedali e medicinali: ecco il pacchetto sanitario del decreto Pnrr; Docenti Neoassunti 2025/26, apre la piattaforma Indire: via libera alle attività dei docenti tutor. Tutte le INFO. Sei mesi di proroga per i lavoratori precari dei beni culturali: ora si punta alla stabilizzazione facebook