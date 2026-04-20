Precari della cultura sei mesi di proroga ma resta l’incertezza sul futuro

Il settore culturale si trova di nuovo al centro di un dibattito, poiché i lavoratori precari hanno ricevuto una proroga di sei mesi, ma la loro situazione rimane incerta. Dal 28 febbraio scorso, molti di loro sono senza incarico, dopo la conclusione dei progetti finanziati dal PNRR. La questione riguarda principalmente il futuro occupazionale di queste persone, che si trovano senza una stabilità certa.

Tarantini Time Quotidiano Si riaccende il confronto sul destino dei lavoratori precari del settore culturale, rimasti senza incarico dal 28 febbraio scorso dopo la conclusione dei progetti finanziati dal PNRR. Il tema è stato affrontato a Taranto, nella sede della CGIL ionica, alla presenza dei rappresentanti sindacali e istituzionali, tra cui il segretario generale della FP CGIL di Taranto Mimmo Sardelli, il segretario regionale Dario Capozzi, il coordinatore della Funzione Pubblica Puglia Matteo Scagliarini, il segretario generale della CGIL Giovanni D’Arcangelo e la parlamentare Francesca Viggiano. “C’erano tutte le condizioni giuridiche ed economiche per garantire stabilità a questi lavoratori della cultura.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Precari della cultura, sei mesi di proroga ma resta l’incertezza sul futuro Notizie correlate Leggi anche: Niente Eni per De Gennaro: il governo proroga l’incarico in GdF per sei mesi Fed, verbali marzo: guerra in Iran aggiunge incertezza ma taglio resta nell’orizzonteI verbali della riunione del FOMC del 17-18 marzo 2026, che si è svolta appena una settimana dopo l’inizio del conflitto USA-Israele contro l’Iran,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dl Pnrr: Fp Cgil, con approvazione persa occasione per dare risposte a precari; museo MarTA taranto precari lavoro PNRR; Concorsi, punteggi, attese: il precariato fa ammalare gli insegnanti; Precariato nel pubblico impiego: la Corte Ue bacchetta la Spagna sui contratti a termine. Precari degli Uffizi presidio a Roma: Dateci soluzioniIeri il grido dei precari storici degli Uffizi è arrivato a Roma sotto le finestre del Ministero della Cultura. lanazione.it Precari della Cultura, emendamento M5S al decreto PnrrAbbiamo presentato un emendamento al decreto Pnrr, attualmente all'esame della commissione Bilancio della Camera dei deputati, con cui chiediamo il rinnovo dei contratti e la stabilizzazione ... rainews.it Approvato il dl Pnrr, bocciati gli emendamenti per la stabilizzazione. Fp Cgil: “Decisione che lascia in ginocchio tribunali e Corti d’appello” Durante le ultime fasi della campagna referendaria il ministro Nordio affermava che “i precari della giustizia saranno tutti - facebook.com facebook