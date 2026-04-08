Niente Eni per De Gennaro | il governo proroga l’incarico in GdF per sei mesi

Il governo ha deciso di prorogare di sei mesi l’incarico di Andrea De Gennaro come comandante generale della Guardia di Finanza, evitando così la nomina a presidente di Eni prevista in precedenza. La decisione è stata comunicata attraverso un decreto, che stabilisce la durata dell’incarico fino al 31 dicembre 2026. Queste modifiche si inseriscono in un contesto di cambiamenti nelle nomine di vertice delle istituzioni e delle aziende pubbliche.

Per Andrea De Gennaro la giostra delle nomine finisce qui. Il comandante generale della Guardia di Finanza, dato in arrivo alla presidenza di Eni, rimarrà alla guida delle Fiamme Gialle fino al 31 dicembre 2026. Con un emendamento al decreto Sicurezza, il governo ha infatti prorogato di sei mesi il suo incarico. Una scelta dovuta, si legge nel testo, anche alle «esigenze connesse all’attuale straordinaria situazione geostrategica e di tensione internazionale». Nessuna promozione dunque né per Bruno Buratti, attuale vice di De Gennaro, né per Fabrizio Cuneo, comandante Interregionale dell’Italia Centrale della GdF, dati tra i favoriti alla successione, perché andranno entrambi in pensione prima di fine anno. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Niente Eni per De Gennaro: il governo proroga l’incarico in GdF per sei mesi Leggi anche: Carta del Docente: proroga dell’incarico a CONSAP. Attesa per l’accredito del bonus 2025/26 Milano-Cortina 2026, Ricci (Eni), ‘Con i valori dello sport e di Eni uniamo il Paese’“Abbiamo deciso di supportare in modo così importante i giochi invernali di Milano-Cortina perché i valori dello sport coincidono con quelli della...