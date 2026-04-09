Fed verbali marzo | guerra in Iran aggiunge incertezza ma taglio resta nell’orizzonte

I verbali della riunione del FOMC del 17-18 marzo 2026 mostrano come il conflitto tra gli Stati Uniti, Israele e l’Iran abbia influito sulle valutazioni del comitato. La guerra in Iran, iniziata pochi giorni prima, ha portato incertezza sui mercati e sulle prospettive economiche, anche se il possibile taglio dei tassi di interesse rimane tra le possibilità considerate dall’istituto.

I verbali della riunione del FOMC del 17-18 marzo 2026, che si è svolta appena una settimana dopo l’inizio del conflitto USA-Israele contro l’Iran, fotografano un comitato alle prese con uno scenario macroeconomico radicalmente mutato. Il FOMC ha votato 11 a 1 per mantenere il tasso di riferimento nell’intervallo 3,5-3,75%, con il solo Stephen Miran favorevole a un taglio immediato di 25 punti base. Il conflitto aveva già causato un’impennata di circa il 50% dei futures sul petrolio a breve scadenza e un rialzo di quasi 50 punti base del tasso di swap sull’inflazione a un anno, mentre le misure di inflazione attesa a più lungo termine erano rimaste sostanzialmente invariate, segnale che i mercati si aspettavano un impatto energetico relativamente temporaneo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Fed, verbali marzo: guerra in Iran aggiunge incertezza ma taglio resta nell’orizzonte Tassi invariati al 3,50%-3,75%: la Fed segnala “incertezza elevata” ma si divide su PowellLa Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse nella forchetta tra il 3,50% e il 3,75%, dopo tre riduzioni consecutive del costo del... Leggi anche: 8 marzo 2026: nell’Iran in guerra le donne muoiono due volte. E la guerra è solo una parte della storia Temi più discussi: Verbali Fed indicano taglio nel 2026, guerra rende incerto il percorso; Fed: verbali, previsto taglio tassi nel 2026 nonostante la guerra; Verbali Fed, con guerra Iran elevati i rischi al rialzo per l’inflazione e i rischi al ribasso per l’occupazione; La Federal Reserve USA alzerà i tassi per l'inflazione della guerra in Iran?. Fed, verbali marzo: guerra in Iran aggiunge incertezza ma taglio resta nell’orizzonteLa maggioranza dei membri vede ancora spazio per allentare la politica monetaria, ma solo se l’inflazione scende verso il 2% ... quifinanza.it Verbali Fed, con guerra Iran elevati i rischi al rialzo per l'inflazione e i rischi al ribasso per l'occupazioneVerbali Fed, con guerra Iran elevati i rischi al rialzo per l'inflazione e i rischi al ribasso per l'occupazione ... finanza.repubblica.it Taglio tassi o rialzo, Fed valuta il doppio scenario per la guerra in Iran. I verbali rivelano il dibattito all'intenro della banca centrale #ANSA x.com Attenzione! Parco Clodì e Ipercoop a Pasqua e Pasquetta saranno chiusi! Befed aperto con orario 11.30-15.00 e 18.00-23.00. Buone feste da tutti i lavoratori! - facebook.com facebook