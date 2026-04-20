Potenziata la flotta navale della GdF di Vieste
È stata rafforzata la presenza della Guardia di Finanza nel settore navale della regione, con l’assegnazione di un nuovo battello di servizio operativo alla flotta del Compartimento Aeronavale pugliese. La novità riguarda l’arrivo di un'imbarcazione denominata B, destinata a migliorare le attività di controllo e monitoraggio nelle acque locali. La modifica si inserisce nel quadro delle operazioni quotidiane di vigilanza portate avanti dagli uomini in divisa.
La flotta navale del Comparto Aeronavale pugliese della Guardia di Finanza è stata potenziata con l’assegnazione nella giornata del battello di servizio operativo, denominato B.S.O. 139, alla 2ª Squadra Unità Navali di Vieste della Sezione Operativa Navale di Manfredonia.La realizzazione del.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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