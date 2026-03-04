La barca inclusiva del cantiere di San Mauro Pascoli va ad ampliare la ' flotta solidale' della Lega Navale

Una nuova imbarcazione inclusiva del cantiere di San Mauro Pascoli si aggiunge alla flotta solidale della Lega Navale. La collaborazione tra la Lega Navale Italiana e il Centro Nautico Adriatico riguarda il progetto ‘Malupa 5’, che coinvolge la realizzazione di questa barca destinata a scopi sociali. L’iniziativa mira a promuovere l’accessibilità e l’inclusione nel settore nautico.

La Lega Navale Italiana e il Centro Nautico Adriatico avviano una collaborazione sul progetto 'Malupa 5.0', una barca a vela innovativa, inclusiva, sostenibile e spiaggiabile, progettata e realizzata in Italia. Costruita dal Centro Nautico Adriatico, storico cantiere di San Mauro Pascoli leader nella produzione di imbarcazioni e attrezzature per gli stabilimenti balneari, "Malupa 5.0" entra ufficialmente a far parte della "flotta solidale" della Lega Navale Italiana: la più ampia in Italia non solo per numero di imbarcazioni inclusive – ad oggi, 72 Hansa 303 e quattro "Malupa 5.

