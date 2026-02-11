Tiromancino | Quando meno me lo aspetto il ritorno a nuove sonorità e un sound in evoluzione

Questa mattina i Tiromancino hanno presentato il loro nuovo album, intitolato “Quando meno me lo aspetto”. Dopo anni di silenzio, la band torna con un sound in evoluzione, mescolando nuove sonorità e mantenendo la loro cifra stilistica. L’album è disponibile da oggi, 10 febbraio 2026, e i fan sono già in fermento per ascoltarlo.

Il nuovo album dei Tiromancino, intitolato “Quando meno me lo aspetto”, è stato presentato oggi, 10 febbraio 2026. L’album segna un ritorno per il gruppo romano, guidato da Federico Zampaglione, e promette di esplorare nuove sonorità pur mantenendo l’identità che ha caratterizzato la loro musica per oltre due decenni. La presentazione ha offerto uno sguardo approfondito sul processo creativo e sulle tematiche affrontate nel nuovo lavoro, ricevendo ampia copertura mediatica. Federico Zampaglione, figura centrale del progetto Tiromancino, ha condiviso con il pubblico dettagli sul significato del titolo e sul percorso che ha portato alla realizzazione di “Quando meno me lo aspetto”.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Tiromancino Ritorno Il ritorno dei Tiromancino: uscito “Quando meno me lo aspetto” Dopo anni di silenzio, i Tiromancino tornano con un nuovo album intitolato “Quando meno me lo aspetto”. I Tiromancino annunciano il Quando meno me lo aspetto tour I Tiromancino tornano sui palchi con il loro nuovo tour, La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Tiromancino Ritorno Argomenti discussi: Recensione: TIROMANCINO – Quando meno me lo aspetto [Traccia per traccia]; Tiromancino | Quando meno me lo aspetto Tour; Quando meno me lo aspetto, il nuovo album dei Tiromancino; I Tiromancino tornano col nuovo album Quando meno me lo aspetto. I Tiromancino scompaiono nel bluesLeggi la recensione di QUANDO MENO ME LO ASPETTO di Tiromancino e gli altri nostri giudizi sulle nuove uscite discografiche su Rockol ... rockol.it Tiromancino, da oggi il nuovo album Quando meno me lo aspettoI Tiromancino pubblicano oggi il nuovo album Quando meno me lo aspetto, un racconto fatto di testi profondi e generi musicali differenti. spettakolo.it Radio Zeta. . Quando meno me lo aspetto Rivedi l'intervista completa a @tiromancino.official su RTL 102.5 Play! #CollettivoZeta - facebook.com facebook “Quando meno me lo aspetto”: #FedericoZampaglione presenta in diretta su RTL 102.5 il nuovo album dei #Tiromancino x.com

