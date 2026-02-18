Abel Selaocoe a La Spezia | concerto tra Africa e classica un viaggio in Hymns of Bantu e nuove sonorità

Abel Selaocoe si esibisce a La Spezia portando le sue radici africane in un concerto tra musica classica e suoni tradizionali. La causa è la presentazione del progetto “Hymns of Bantu”, che unisce strumenti occidentali e melodie ancestrali. Durante l’evento, il violoncellista spiega come le sue esperienze personali influenzano le composizioni, creando un mix unico di sonorità. Il pubblico ascolta con attenzione, coinvolto da un viaggio tra Africa e mondo occidentale. Il concerto si svolge al Teatro Civico, attirando appassionati di generi diversi.

Abel Selaocoe e l'eco di Bantu: un concerto tra radici africane e virtuosismo classico al Teatro Civico di La Spezia. Il violoncellista e cantante sudafricano Abel Selaocoe porterà il 25 febbraio al Teatro Civico di La Spezia il suo progetto "Hymns of Bantu", un viaggio musicale che fonde la tradizione orale africana con la tecnica del violoncello classico. L'evento, inserito nella rassegna "Concerti a Teatro" promossa dalla Fondazione Carispezia, vedrà sul palco anche Alan Keary al basso, Fred Thomas al pianoforte e Dudù Kouaté alle percussioni, creando un'esperienza sonora unica e suggestiva.