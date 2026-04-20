Poste Italiane ricorso contro il provvedimento Antitrust per annullarlo

Poste Italiane ha deciso di impugnare il provvedimento dell'Autorità Antitrust che riguarda il trattamento dei dati personali dei clienti BancoPosta e PostePay. La società ha annunciato di aver presentato un ricorso per chiedere l’annullamento della decisione. La questione riguarda le modalità con cui vengono gestite le informazioni degli utenti da parte dell’azienda. La decisione si inserisce nel contesto di un procedimento avviato dall’ente regolatore.

Poste Italiane presenterà ricorso contro il provvedimento dell'Antitrust per il presunto trattamento illecito dei dati personali degli utenti BancoPosta e PostePay. Il provvedimento è stato definito viziato nel merito e sotto il profilo procedimentale: sarebbe stato adottato in ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge. Lo annuncia la società in una nota nella quale esprime 'sorpresa' per la scelta del garante. Poste ha sottolineato che il 2 febbraio 2026 il Tar del Lazio ha annullato un provvedimento per una presunta pratica commerciale scorretta relativa al medesimo dispositivo antifrode oggetto delle odierne censure del Garante, riconoscendone la piena legittimità e l'assenza di intento commerciale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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