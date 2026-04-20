Poste Italiane proseguono gli incontri di educazione finanziaria

Poste Italiane continua a organizzare incontri in modalità webinar dedicati all’educazione finanziaria. Gli appuntamenti sono rivolti a chi desidera approfondire i temi legati alla pianificazione e alla gestione delle risorse economiche. Questi incontri si svolgono regolarmente, con l’obiettivo di fornire informazioni pratiche e aggiornamenti su strumenti finanziari e strategie di investimento. La partecipazione è aperta a un pubblico vasto e gratuito.

Proseguono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane sui temi fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.Domani, Martedì 21 aprile, è previsto un doppio incontro, alle 10:00 e alle 16:00, entrambi dedicati alla tematica “Il Welfare, il diritto al benessere”, con.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Poste Italiane, proseguono i webinar di educazione finanziaria anche in modalità LISSaranno forniti suggerimenti utili per gestire al meglio il bilancio familiare e su come pianificare i propri progetti di vita attraverso un uso... Poste Italiane, webinar di educazione finanziaria: come partecipareProseguono per i cittadini irpini gli appuntamenti di Educazione Finanziaria in modalità webinar. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Poste Italiane: in provincia di Frosinone questa settimana nuovi webinar di educazione finanziaria; POSTE ITALIANE: WEBINAR DI EDUCAZIONE FINANZIARIA, ANCHE IN MODALITÀ LIS, A PORDENONE, UDINE, GORIZIA, TRIESTE | NordestNews; Poste Italiane, webinar su risparmio e pianificazione finanziaria per i cittadini abruzzesi; Il Made in Italy viaggia nelle aule universitarie attraverso la filatelia di Poste Italiane. Poste Italiane down l'1 agosto: tutti gli aggiornamentiDown in corso per i servizi online di Poste Italiane, anche per l'applicazione mobile PosteID: tutti gli aggiornamenti sulla situazione. I servizi online di Poste Italiane sono down per molti utenti e ... punto-informatico.it Poste Italiane, Del Fante: «Con Tim c'è un incastro perfetto, faremo tutto il necessario per sostenere gli investimenti»In un'intervista a Bloomberg Tv, l'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante ha illustrato l'Opas da 11 miliardi di ... msn.com Poste Italiane, raffica di nuove assunzioni. I requisiti, come candidarsi e lo stipendio previsto >> https://buff.ly/2SuBYG8 - facebook.com facebook