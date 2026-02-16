Poste Italiane webinar di educazione finanziaria | come partecipare

Poste Italiane ha organizzato un nuovo webinar di educazione finanziaria per aiutare i cittadini irpini a gestire meglio le proprie finanze. La scelta di utilizzare il formato online permette a più persone di partecipare senza spostarsi da casa. Questa settimana, due incontri sono previsti, focalizzati su come pianificare risparmi e investimenti in modo semplice e pratico.

Proseguono per i cittadini irpini gli appuntamenti di Educazione Finanziaria in modalità webinar. Anche in questa settimana sono previste due giornate di incontro su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria. Si inizia domani, martedì 17 febbraio, con un doppio incontro, alle ore 10 e alle ore 16, dal titolo "Il passaggio generazionale", durante il quale il relatore offrirà consigli pratici su come pianificare il proprio passaggio generazionale per essere dei “buoni antenati”. Giovedì 19 febbraio sarà invece la volta di "Il corso della vita", sempre in doppio appuntamento alle ore 10 e ore16, in cui verranno forniti utili suggerimenti per imparare ad analizzare i propri bisogni personali e familiari al fine di pianificare meglio i propri obiettivi di vita.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Poste Italiane, ad Avellino proseguono i webinar di educazione finanziaria Poste Italiane, "La previdenza": per Avellino un webinar di educazione finanziaria Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Da Poste italiane due nuovi webinar di educazione finanziaria per cittadini e imprese; Educazione finanziaria accessibile: un ciclo di webinar gratuiti per orientarsi tra risparmio e investimenti; Come proteggere i risparmi e investire meglio: due incontri online gratuiti di Poste Italiane; Educazione finanziaria con Poste italiane: doppio appuntamento. Poste italiane, proseguono i webinar di educazione finanziaria anche in modalità LisPoste italiane, proseguono i webinar di educazione finanziaria anche in modalità Lis ... msn.com Poste Italiane: webinar nella Città Metropolitana di Sassari su La Protezione e Il risparmio e gli investimentiSassari. Procedono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini della provincia di Sassari. sassarinotizie.com Nel 1995 le Poste Italiane in occasione di "Cinecittà 95" per il Centenario del Cinema emettono una serie di 4 francobolli del valore di L.750 in cui sono raffigurati importanti film del cinema italiano : il fotogramma riprodotto nella vignetta mostra Totò nella cele - facebook.com facebook L'uso dell'App Poste Italiane è semplice e intuitivo. La rubrica il Tg delle App mostra come prenotare il proprio appuntamento in ufficio postale. tgposte.poste.it/tgposte/2026/0… #TGPoste #PosteItaliane x.com