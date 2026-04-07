Poste Italiane proseguono i webinar di educazione finanziaria anche in modalità LIS

Nel mese di aprile, Poste Italiane ha organizzato una serie di webinar dedicati all’educazione finanziaria rivolti ai cittadini irpini. Questi incontri sono stati mantenuti anche in modalità LIS, per consentire la partecipazione alle persone con problemi di udito. L’iniziativa si inserisce nel programma di formazione volto a fornire strumenti pratici per una gestione più consapevole delle finanze personali.

Saranno forniti suggerimenti utili per gestire al meglio il bilancio familiare e su come pianificare i propri progetti di vita attraverso un uso consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento Proseguono nel mese di aprile i webinar di Poste Italiane rivolti ai cittadini irpini, con l’obiettivo di offrire strumenti utili per una pianificazione finanziaria consapevole. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 9 aprile con due sessioni, alle ore 10 sulla tematica “I conti di casa” (con sottotitoli e interprete LIS) e alle ore 16 sulla tematica “La gestione del credito”. Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Poste Italiane, webinar di educazione finanziaria anche in modalità LISPoste Italiane rinnova il progetto di educazione finanziaria con l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Poste Italiane, in Irpinia webinar di educazione finanziaria anche in modalità LISPoste Italiane rinnova il progetto di educazione finanziaria con l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale.

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