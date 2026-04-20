Lo scorso 14 aprile, Harry e Meghan sono tornati in Australia, paesi nel quale avevano già visitato nel 2018 come membri della famiglia reale britannica. Durante il viaggio, sono emerse alcune loro lamentele riguardo alle opportunità di investimento personale. La coppia ha attraversato diverse tappe del Paese, mantenendo un atteggiamento che ha attirato l’attenzione dei media locali. La visita si inserisce in un percorso che ha suscitato discussioni pubbliche e stampa internazionale.

Lo scorso 14 aprile Harry e Meghan sono tornati in Australia. Il loro primo tour nel Paese risale al 2018, quando erano ancora parte della royal family britannica. All’epoca nessuno poteva immaginare tutto quello che sarebbe successo di lì a pochi anni, dalla Megxit nel gennaio 2020 fino alla battaglia legale intrapresa nel settembre 2020 per riavere la scorta, revocata dopo le dimissioni dei Sussex. In questi sei anni sono cambiate molte cose, i duchi hanno cercato di trovare la loro strada e la loro indipendenza economica fuori dalle mura del Palazzo. C’è, però, una cosa che non è mai cambiata: l’attitudine di Harry e Meghan alla polemica nei confronti della royal family.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Posso investire su me stessa?”. Le lamentele di Harry e Meghan durante il viaggio in Australia

Notizie correlate

Meghan Markle al pubblico che ha pagato fino a 1.700 sterline per incontrarla: «Posso finalmente investire su me stessa?»Molti commentatori la vedono come una domanda retorica visto il costo dell'incontro, che dura 90 minuti, e visto anche il guardaroba dell'attrice che...

Harry e Meghan, le polemiche prima del viaggio in Australia (e la solita questione su chi paga la loro sicurezza)Sul web, infatti, è spuntata una petizione dal titolo «Nessun finanziamento pubblico o sostegno per la visita ufficiale di Harry e Meghan Markle in...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Meghan Markle ai fan che hanno pagato fino a 1.700 sterline per incontrarla: Posso finalmente investire su me stessa?; Meghan Markle: Sono la persona più bersagliata dagli hater al mondo. Il tour della duchessa in Australia (che ha chiesto 1.700 euro...; Contributi a Fondo Perduto 2026: Come Funzionano e Requisiti; Michele Bravi: Ho voluto fare un disco con canzoni felici anche se non è quello che gli altri si aspettano da me. La musica non è solo numeri, si può gioire anche senza essere i primi.

Problema politico del giorno. X e' un criminale. X ha una cosa che mi serve. Posso scegliere fra: 1) Comprarla da X, arricchendolo e diventando cliente di un criminale. 2) Investire per produrla io stesso, staccandomi dal criminale. Apparentemente, se sei un "li x.com

Questa settimana #PirovanoRisponde alla domanda più gettonata in #Lombardia! “Posso investire in un immobile” Assolutamente sì! Ma occhio all’intenzione con cui compri: Se senti quella casa già tua, finirai per viverci davvero. Se invece cerchi u - facebook.com facebook