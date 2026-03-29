Prima del loro prossimo viaggio in Australia, Harry e Meghan sono al centro di una petizione online che chiede che non siano utilizzati fondi pubblici per coprire i costi della loro sicurezza. La coppia, che si prepara a partire per una serie di impegni ufficiali, si trova nuovamente a discutere sulla questione del finanziamento della protezione personale durante gli spostamenti internazionali.

Sul web, infatti, è spuntata una petizione dal titolo «Nessun finanziamento pubblico o sostegno per la visita ufficiale di Harry e Meghan Markle in Australia», con oltre 30mila firma raccolte. L’iniziativa, come scrive il Daily Mail, è nata in un clima di confusione perché per diverse settimane le autorità federali si sono rifiutate di chiarire chi si sarebbe assunto la responsabilità della sicurezza della coppia, alimentando le congetture secondo cui i contribuenti australiani avrebbero potuto dover coprire i costi. Un polverone senza alcun senso, in quanto il viaggio - come annunciato - sarà finanziato privatamente. Dopo la royal trip ufficiale del 2018, Harry e Meghan tornano quindi in Australia da privati cittadini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Harry e Meghan, le polemiche prima del viaggio in Australia (e la solita questione su chi paga la loro sicurezza)

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