Posizioni economiche ATA il 23 aprile le prove suppletive | orari sedi e istruzioni per i candidati

Il 23 aprile 2026 si terranno le prove suppletive dedicate all'assegnazione delle posizioni economiche del personale ATA. Le prove si svolgeranno in diverse sedi distribuite sul territorio e avranno orari specifici che saranno comunicati ai candidati. Questa sessione riguarda esclusivamente i partecipanti coinvolti nelle procedure di assegnazione delle nuove posizioni economiche. I candidati devono seguire attentamente le istruzioni fornite per la partecipazione.

Si svolgeranno giovedì 23 aprile 2026 le prove suppletive per l’attribuzione delle posizioni economiche del personale ATA. Si tratta della sessione riservata ai candidati che non hanno potuto partecipare alla sessione ordinaria, svolta dal 23 al 27 febbraio, per motivi legati a gravidanza, allattamento o gravi patologie. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Posizioni economiche ATA, in quali casi sono previste le prove suppletive?In vista delle prove finali per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA, in programma dal 23 al 27 febbraio, Orizzonte Scuola ha dedicato... Mobilità ATA e graduatorie posizioni economiche: indicazioni attese dopo le prove del 23 aprileUn quesito inviato a Orizzonte Scuola riporta l’attenzione su un nodo ancora irrisolto per il personale ATA: il rapporto tra mobilità... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Posizioni economiche ATA, prova suppletiva il 23 aprile. Ecco le convocazioni + richiesta ausili e tempi aggiuntivi [AGGIORNATO]; Sicilia, posizioni economiche ATA: FLC CGIL Sicilia, aumenti stipendi sono un primo passo, ora vera valorizzazione e organici adeguati; Posizioni economiche ATA: in corso il caricamento degli esiti delle prove, poi le graduatorie. In Sicilia 4.496 nuove attribuzioni; Personale ATA, aumenti fino a 2.000 euro per le nuove posizioni economiche in Sicilia: attese le graduatorie. Posizioni economiche ATA, il 23 aprile le prove suppletive: orari, sedi e istruzioni per i candidatiSi svolgeranno giovedì 23 aprile 2026 le prove suppletive per l’attribuzione delle posizioni economiche del personale ATA. orizzontescuola.it Posizioni economiche ATA: in corso il caricamento degli esiti delle prove, poi le graduatorie. In Sicilia 4.496 nuove attribuzioniSono 4.496 le nuove posizioni economiche attribuite al personale ATA in Sicilia, con aumenti stipendiali compresi tra 700 e 2.000 euro lordi annui in base al profilo e al livello. orizzontescuola.it Posizioni Economiche ATA: dal 24 Aprile Stop ai Test, in Uscita le Graduatorie Definitive Link al primo commento facebook