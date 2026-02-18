Posizioni economiche ATA in quali casi sono previste le prove suppletive?

Il Ministero ha annunciato che le prove suppletive per le posizioni economiche ATA si terranno in alcune situazioni specifiche. La decisione deriva da richieste di personale che non ha potuto partecipare alle sessioni precedenti a causa di malattie o altri impedimenti. Verranno quindi organizzate sessioni aggiuntive per garantire la partecipazione di tutti i candidati. Le date e le modalità sono state pubblicate ufficialmente, e le scuole stanno preparando i registri per le nuove prove. Le prove si svolgeranno tra il 23 e il 27 febbraio.

