Combinata nordica | Johannes Lamparter al comando a Kulm dopo il salto dal trampolino di volo

A Kulm, in Austria, si è svolta la prima tappa storica della Coppa del Mondo di combinata nordica, con il salto dal trampolino di volo. Johannes Lamparter si è posizionato in testa dopo la prima fase, determinando la classifica provvisoria. La competizione ha visto atleti provenienti da diversi paesi sfidarsi su questa nuova pista. La gara si è conclusa con Lamparter ancora in cima alla classifica.

Si è aperta la prima storica tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica che prevede il salto da un trampolino di volo, a Kulm, in Austria. A guidare la Compact Race odierna è il padrone di casa Johannes Lamparter. Il leader della classifica generale era già stato il migliore ieri nel PCR e si ripete: 207,6 i punti ed un salto incredibile a 236,5 metri, nettamente il più lungo di giornata. È sicuramente un peccato per lui il format di gara con i distacchi già programmati, altrimenti avrebbe fatto il vuoto. Alle spalle di Lamparter troviamo il francese Marco Heinis, con 6" di ritardo, mentre partirà nel fondo a 12" il finlandese Ilkka Herola.